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Верховная рада Украины поддержала введение военного положения в стране. Об этом сообщается на странице парламента в Facebook.

За утверждение соответствующего указа Владимира Зеленского проголосовали 300 депутатов.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что российские ВС не наносят ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Однако Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны.

