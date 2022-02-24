10:12
Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net
Верховная рада Украины поддержала введение военного положения в стране. Об этом сообщается на странице парламента в Facebook.
За утверждение соответствующего указа Владимира Зеленского проголосовали 300 депутатов.
Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация Украины.
В Минобороны РФ сообщили, что российские ВС не наносят ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Однако Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны.
Зеленский призвал граждан Украины соблюдать спокойствие
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