В Чехии заявили о надвигающейся катастрофе из-за коронавируса

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На Чехию надвигается тотальная катастрофа из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

По его словам, такое развитие событий необходимо предотвратить.

"Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина", – цитирует Бабиша РИА Новости.

Он подчеркнул, что речи о возобновлении занятий в школах пока не идет.

За последние сутки в Чехии выявили 15 672 новых случая коронавируса. Всего в стране с инфекцией столкнулись 127 240 человек.

Ранее Минздрав Чехии рекомендовал приостановить вакцинацию населения против COVID-19 из-за недостатка препарата.

