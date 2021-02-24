Женщина умерла в США после пересадки легких, зараженных COVID-19

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В США пациентке пересадили зараженные COVID-19 легкие, после чего она умерла, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что женщина, которой требовалась трансплантация, страдала от хронической обструктивной болезни легких. Ее донором стала пациентка, погибшая от тяжелой травмы мозга в результате ДТП. Изначально мазки на SARS-CoV-2 показали отрицательный результат.

Операция прошла успешно, но вскоре женщина начала чувствовать проблемы с дыханием. Мазок все еще показывал отсутствие COVID-19, симптомы говорили о пневмонии. Диагноз подтвердил анализ жидкости из легких.

Состояние пациентки ухудшилось в течение двух месяцев, у нее развился септический шок. Все принятые специалистами меры не помогли и на 61-й день болезни женщина скончалась.

Перед смертью у донора не было симптомов COVID-19, но присутствие вируса подтвердил анализ жидкости, собранной перед трансплантацией. Также заразился один из хирургов, занимавшийся пересадкой.

Ранее ученые Имперского колледжа Лондона сообщили, что женщинам, у которых был подтвержден коронавирус, значительно чаще свойственны преждевременные роды.

Так, в Великобритании преждевременные роды случились у 12 процентов женщин с COVID-19. При этом в среднем по стране недоношенные дети появляются у 7,5 процента британок.