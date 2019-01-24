Эксперт прокомментировал ситуацию в Венесуэле

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Политический кризис в Венесуэле набирает обороты: лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом вместо действующего главы государства Николаса Мадуро. По мнению генерального директора Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егора Лидовского, Гуайдо нельзя рассматривать как альтернативного главу страны.

"Он просто лидер оппозиции. А то, что некоторые страны признали его как главу государства – это фактически единоличное решение США, потому что все эти страны являются по большому счету аффилированными с американцами", – заявил собеседник портала Москва 24.

Ряд лидеров этих государств, включая президентов Бразилии и Парагвая, пришли к власти при поддержке США. Поэтому им ничего не оставалось, кроме как поддержать Гуайдо, хотя это не соответствует "ни букве, ни духу закона", пояснил эксперт.

По словам Лидовского, если в Венесуэле все же произойдут политические перестановки, то это может отчасти сказаться на России. Например, существует вероятность, что Москва потеряет свои инвестиции в нефтяной сектор этой страны.

"Кроме того, Венесуэла – неплохой рынок сбыта. Мы туда поставляем наше зерно и наше вооружение. Эти рынки мы тоже потеряем. Плюс будет утрачена политическая поддержка, потому что Гуайдо придерживается сугубо проамериканских позиций", – резюмировал эксперт.

10 января Николас Мадуро принес присягу в качестве президента Венесуэлы на 2019−2025 годы. При этом США и страны Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили, что не признают его полномочия.

23 января во время многотысячной демонстрации против Мадуро в Каракасе лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, 35-летний Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Оппозиционера поддержали США, к которым затем присоединились Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и Чили.

При этом российский МИД раскритиковал попытки американской стороны сформировать альтернативное правительство. В свою очередь, Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США.

24 января в одном из районов города Ла-Гуайра, столицы венесуэльского штата Варгас, полиция начала стрельбу по жилым домам. Сообщается, что в ходе беспорядков в Венесуэле погибли уже восемь человек. Счет пострадавших идет на десятки.

Евгения Маркова