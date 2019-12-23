МИД РФ предупредил россиян о непогоде в Греции и Италии

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МИД России предупредил соотечественников о проливных дождях и сильном ветре в Греции и Италии. Предупреждение опубликовано на официальной странице департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) ведомства в Twitter.

В сообщении говорится, что 23 декабря в центральных и южных регионах Греции приостановлено паромное сообщение из-за проливных дождей, гроз и порывистого ветра. Также сообщается о затруднении движения транспорта.

В центральных и южных областях Италии на этот же день введен красный уровень метеоопасности из-за непогоды. В стране нарушено паромное сообщение между островами Сардиния и Сицилия.

Ведомство также предупредило россиян о надвигающемся на Малайзию тропическом шторме. Согласно прогнозам, из-за него в город Джохор 25–27 декабря придут ливневые дожди и порывистый ветер. Отмечается, что также высока вероятность наводнений, возможны повреждения инфраструктуры.

В ноябре в Венеции случился крупнейший за полвека потоп. Из-за непогоды уровень воды в городе поднялся до рекордной отметки – 187 сантиметров. Затоплено было около 85 процентов территории города, в том числе исторический центр. Ущерб от наводнения оценивается в один миллиард евро.

