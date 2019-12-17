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Три человека погибли в результате ураганов в США. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что стихия разразилась в штатах Техас, Луизиана, Арканзас и Миссисипи. Ураганы начались 16 декабря и бушуют до сих пор.

В результате непогоды несколько человек оказались ранеными, в их числе ребенок возраста семи лет.

В ряде штатов были зафиксированы порядка семи торнадо. Жертвы появились вследствие разрушения домов.

Ранее штормовое предупреждение объявляли на Сахалине. На дорогах было зафиксировано множество аварий. Также прогнозировалось усиление ветра порывами до 35 метров в секунду.