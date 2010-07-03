Непогода на севере Италии привела к перебоям со светом и перекрытиям дорог

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На центральные и северные регионы Италии обрушились дождь и снег. Непогода привела к закрытию дорог в горах и отключениям электроэнергии для нескольких тысяч человек в области Пьемонт, сообщает местная газета la Stampa.

Красный уровень погодной опасности объявлен в области Венето, оранжевый действует в пяти регионах севера и центра Апеннин.

В городке Вентимилья 150 человек оказались отрезанными из-за схода селя на дорогу. Поезда между Генуей и городком Овада следуют с большими опозданиями.

Закрытые из-за снега дороги отрезали от мира несколько горных долин в автономной провинции Южный Тироль. В Тоскане смерч нанес ущерб пляжным постройкам.

Осадки продолжаются в Риме и столичной области Лацио.

Метеорологи отмечают, что страна попала под воздействие сразу двух циклонов, пришедших с Альп и со Средиземного моря. Погода начнет налаживаться только к воскресенью.

Ранее сообщалось, что в Москве снежного покрова, характерного для зимы в столичном регионе, не будет как минимум еще неделю.

С большой вероятностью текущая осень в столице может оказаться самой теплой за последние 140 лет.