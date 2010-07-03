Дипломаты заявили об отсутствии пострадавших в Венеции россиян

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Россиян нет в числе пострадавших от наводнения в Венеции, заявили в Генконсульстве РФ в Милане.

"Уровень воды может подняться до 155-160 сантиметров. В городе действует чрезвычайное положение. По данным полиции, граждане РФ среди жертв и пострадавших отсутствуют. Отмечаются перебои с подачей электроэнергии, связью и общественным транспортом, закрыто большинство государственных учреждений", – говорится на сайте Генконсульства РФ в Милане.

По данным российских туроператоров, ни одна из купленных путевок не была аннулирована. Все туристы информированы о возможных рисках и находятся в безопасности. Изменения коснулись лишь их программы пребывания в Венеции: из списка посещений исключены экскурсия в подтопленный собор Сан-Марко и катание на гондолах.

В настоящее время под водой находится 85 процентов территории города. Музеи серьезно не пострадали. Несмотря на "высокую воду", в городе продолжает царить оживление. Путешественники покупают высокие резиновые сапоги и пробираются в центр по специально оборудованным мостикам.

Ущерб от наводнения оценивается в один миллиард евро, заявил мэр города Луиджи Бруньяро.

Маршруты водного транспорта работают только в направлении отдельных островов. До 21 ноября круизные суда не будут заходить в Венецию.

"Власти приняли решение закрыть город для круизных лайнеров на шесть дней, до 21 ноября. Вместо Венеции круизные суда направляются в города Равенна и Триест", – пишет портал Cruise Passenger. Рейсы были запланированы у Norwegian Cruise Lines, MSC Cruises и Costa Cruises.

Правительство Италии пообещало венецианцам ускорить работы по созданию системы защиты города от наводнений. Над реализацией проекта специалисты бьются уже 16 лет.

Жертвами стихии стали два человека. 78-летний мужчина погиб от удара током при попытке включить электронасосы в своем затопленном доме. Еще один житель острова умер при неясных обстоятельствах.

