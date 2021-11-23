Особняк из фильма "Дом Гуччи" сдадут в аренду

Фото: кадр из фильма "Дом Gucci"; режиссер - Ридли Скотт; производство - Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Scott Free Productions

В сервисе Airbnb станет доступен для бронирования особняк из фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". Об этом пишет Women's Wear Daily.

На озере Комо это одна из самых больших частных резиденций. Хозяин помещения готов сдать поместье в аренду на одну ночь 30 марта 2022 года для одного гостя в главном люксе поместья.

Посетителю будут доступны убранства виллы, в числе которых первые четыре этажа дома, частный пирс и навес для лодок. Постояльцу придется заплатить 1 тысячу евро, не включая налоги и сборы. Прием заявок начнется 6 декабря в 10:00 по московскому времени на официальном сайте Airbnb.

Ранее стало известно, что совокупная стоимость жилья в Москве впервые превысила показатель 1 триллион долларов. За три квартала 2021 года в Москве появилось 5,13 миллиона квадратных метров жилья. При этом его стоимость составила порядка 1,4 триллиона рублей.