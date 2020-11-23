В Калифорнии несколько человек получили ножевые ранения в церкви

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Ножевые ранения получили несколько посетителей баптистской церкви в городе Сан-Хосе, который располагается в Калифорнии. Об этом сообщили в местной полиции.

"Мы можем подтвердить, что есть несколько человек с ножевыми ранениями; у некоторых ранения, опасные для жизни", – сказано в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее житель Ленинградской области получил смертельное ножевое ранение из-за просьбы к пассажирам надеть маску в маршрутке.

Потерпевший возвращался с корпоратива на общественном транспорте. По пути у него возник конфликт с двумя пассажирами: он сделал мужчине и женщине замечание и попросил надеть защитные маски.

Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице. В результате мужчину ранили.

