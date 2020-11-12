Безработный ранил мужчину в грудь ножом на юге Москвы

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причинении ножевого ранения мужчине на юге столицы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Происшествие произошло в ночь на 11 ноября. Граждане сообщили в полицию о поножовщине на Балаклавском проспекте. Потерпевшим оказался мужчина 1990 года рождения, его доставили в реанимацию.

"В кратчайшие сроки на Балаклавском проспекте, доме 9, задержан неработающий мужчина 1989 года рождения, проживающий в столичном хостеле, который в ходе ссоры похожим на нож предметом причинил потерпевшему указанное ранение", – уведомили в пресс-службе.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют детали преступления.

Ранее в Кандалакше Мурманской области 13-летний подросток ранил 14-летнего знакомого ножом на детской площадке. Раненый мальчик добрался до дома, где родители вызвали скорую помощь. Подростка госпитализировали, сейчас его здоровью ничего не угрожает.