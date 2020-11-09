Раненный на Московском машиностроительном предприятии мужчина госпитализирован

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Пострадавший в результате поножовщины на Московском машиностроительном предприятии мужчина госпитализирован. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На улице Вишневой один мужчина нанес другому ножевое ранение. Пострадавший доставлен в медучреждение, а подозреваемый – в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – заявили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным СМИ, нападение произошло на Московском машиностроительном предприятии имени Чернышева. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в столичном районе Покровское-Стрешнево неизвестный ранил ножом девушку 1995 года рождения. У нее обнаружили колото-резаное ранение на шее. Злоумышленнику удалось скрыться.

