В сказке "Спящая красавица" нашли пропаганду сексуального насилия

23 ноября, 17:54
Фото: кадр из мультфильма "Спящая красавица" режиссер Клайд Джероними, The Walt Disney Company
Британка Сара Холл потребовала исключить сказку "Спящая красавица" из школьной программы для младших классов. Она считает, что в произведении есть скрытая пропаганда сексуального насилия.
Жительница города Нортамберленд-Парк пояснила, что в сказке принц целует девушку без разрешения. Она уверена: так детям навязывают идеи того, что секс можно получить силой. Британка выступила против того, чтобы ее шестилетнему сыну прививались такие представления. По ее словам, мальчик сейчас все воспринимает буквально, а она не готова обсуждать с ним вопросы о сексе.
Сара Холл не настаивает на том, чтобы сказку убирали из всей школьной программы, сообщают "Дни.ру". Ее можно изучать с учениками постарше. Британка предложила обсудить тему согласия на секс на основе произведения, а также подумать о чувствах главной героини, когда ее самовольно поцеловал принц.
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