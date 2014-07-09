Комикс о супергероях проверят на пропаганду насилия

Фото: marvel.com

Роскомнадзор по просьбе Роспечать проверит комикс о команде супергероев "Мстители" на пропаганду культа насилия и жестокости. По мнению замначальника Управления периодической печати и книгоиздания и полиграфии Роспечати Геннадия Кудия, создатели комикса "небрежно" отнеслись к советской символике, сообщает МИА "Россия сегодня".

Проверка была инициирована после того, как издатели комикса "Мстители" обратились в Роспечать за льготой. "Содержание комикса вызвало у нас сомнение, и мы попросили Роскомнадзор проверить его на предмет пропаганды культа насилия и жестокости. Кроме того, как нам кажется, авторы комикса небрежно обошлись с советской символикой", - отметил Кудий.

По сообщению СМИ, проверка комикса может быть связана с одним из персонажей - Красногвардейцем, на груди которого изображен символ СССР.

"Мстители" - комикс компании Marvel о команде супергероев. Первый комикс, созданный писателем Стэном Ли и художником Джеком Кирби, впервые появился в сентябре 1963 года. Самыми известными героями комиксов являются Человек-паук, Халк, Железный человек, Капитан Америка, Росомаха. По мотивам комиксов в 2012 году был снят одноименной фильм. Кроме того, на основе комиксов были созданы фильмы о Железном Человеке, Халке, Капитане Америка и другие.