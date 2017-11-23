МИД РФ подверг критике приговор Гаагского трибунала Младичу

23 ноября, 16:33
Фото: AP/Peter Dejong
В российском МИД сочли предвзятым пожизненный приговор командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу, вынесенный 22 ноября Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ).
"Вынуждены вновь констатировать, что вынесенный Международным трибуналом по бывшей Югославии обвинительный приговор в отношении господина Младича является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБЮ" , – цитирует официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову ТАСС.
22 ноября бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич был признан виновным в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта 1992–1995 годов в Боснии и Герцеговине. За совершение военных преступлений 74-летний Младич приговорен к пожизненному лишению свободы.
Защита экс-командующего намерена обжаловать решение МТБЮ. По мнению стороны приговоренного, правосудие в процессе использовали для пропаганды и криминализации сербов.
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