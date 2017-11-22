Защита Младича обжалует приговор Международного трибунала

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Защита генерала Ратко Младича обжалует решение Международного трибунала о пожизненном заключении экс-военачальника армии боснийских сербов.

Об этом заявил сын генерала Дарко Младич. Он также рассказал о реакции отца. Младич считает приговор ложью и попыткой криминализации сербов. По его словам, правосудие использовали для пропаганды, передает РИА Новости.

Ранее Ратко Младича признали виновным в военных преступлениях во время вооруженного конфликта 1992–1995 годов в Боснии и Герцеговине. Еще до начала заседания у здания Международного трибунала по бывшей Югославии собрались родственники жертв тех событий. Вооружившись транспарантами, они требовали максимального наказания для Младича.

Согласно обвинительному заключению, войска под командованием Младича совершили геноцид, казнив более 7 тысяч мужчин и мальчиков-мусульман в Сребренице в июле 1995 года. Осада Сребреницы и последовавшие за ней массовые расстрелы считаются одним из самых кровавых эпизодов войны в Боснии и Герцеговине.

Бывшему командиру также инкриминировали гонение и насильственное переселение мусульманского населения Боснии и Герцеговины, бомбардировки Сараева и удержание в качестве заложников военных наблюдателей ООН.

Суд начал рассмотрение дела Младича в 2012 году. Заседания не раз переносились из-за плохого самочувствия бывшего военачальника. В Сербии генерала многие по-прежнему считают национальным героем.