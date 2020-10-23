Эксперт прокомментировал прошедшие дебаты между Трампом и Байденом

12:02
Фото: ТАСС/Patrick Semansky/АР
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев прокомментировал финальные предвыборные дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на этот пост Джо Байденом, передает RT.
Рогулев заявил, что во время дебатов основное время политики уделили совершенным ошибкам во время пандемии коронавируса. По его мнению, им стоило больше говорить не об ошибках, а о том, как можно помочь людям и быстрее справиться с вирусом. Также эксперт считает, что Трампу и Байдену следовало бы больше уделить внимание экономическим вопросам.
"На первом месте была пандемия, но дискуссия не по поводу самой пандемии и того, что надо делать, как нужно людям помогать, какой принимать сейчас стимулирующий план для экономики, а в основном ошибки, то, что не сделано, недостатки – это почти половину всех этих дебатов (даже две трети) заняло. А вопросы экономические, помощи и прочие, вопросы протестных выступлений – все это сжато, кратко", – заявил Рогулев.
Заключительный раунд предвыборных теледебатов прошел в Университете Белмонт в Нашвилле (штат Теннесси). Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.
В США пройдет заключительный раунд предвыборных дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена
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