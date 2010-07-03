Старейший туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

10:50
10:50
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Фото: ТАСС/PA WIRE/Steve Parsons
Британская туристическая компания Thomas Cook, которая была основана в 1841 году, объявила о начале процедуры ликвидации. Об этом говорится на сайте туроператора.
Как уточняется, акционеры компании и предполагаемые кредиторы не смогли прийти к соглашению.
"Совет директоров компании пришел к выводу, что единственным вариантом является принудительная ликвидация", – говорится в заявлении.
Туроператор подал обращение в Верховный суд Британии, который определится с арбитражным управляющим. Руководство Thomas Cook предполагает, что процедуру ликвидации будут проводить представители фирмы AlixPartners.
Исполнительный директор компании Питер Фанхаузер принес извинения перед клиентами, сотрудниками, поставщиками и партнерами компании.
В свою очередь, управление гражданской авиации Великобритании сообщило, что все заказы Thomas Cook были отменены. Согласно планам правительства, клиенты из Великобритании будут возвращены в страну с 23 сентября по 6 октября. Туроператор заявил, что в данный момент у него 600 тысяч клиентов находятся в отпуске по всему миру, в том числе 160 тысяч граждан Великобритании.
Ранее сообщалось, что в кабмине утвердили положение о госнадзоре за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма. Надзор будет осуществляться как с помощью мероприятий без взаимодействия с бизнесом, так и путем внеплановых проверок.
Предполагается, среди прочего, наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма информации в интернете и СМИ. Запланирован также анализ информации о деятельности туроператоров, которая предоставляется в соответствии действующим законодательством.
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