Судоходство частично остановили в Босфоре из-за поломки судна

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Судоходство частично остановили в проливе Босфор из-за поломки двигателя у входившего в него судна, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

В морской компании Tribeca Shipping уточнили, что из строя вышел двигатель у нефтяного танкера под флагом Либерии. Это произошло утром 23 августа при входе в северный створ Босфора.

Служба береговой охраны направила два буксира на помощь судну. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Ранее TV100 проинформировал, что первое торговое судно после прекращения зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив.

Позже Минобороны Турции опровергло эту информацию. В ведомстве уточнили, что судно, которое проследовало из портов Украины через пролив Босфор, не перевозит зерно. Оно является контейнеровозом.

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