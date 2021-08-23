Экс-министр Афганистана стал работать в службе доставки еды в Германии

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Уехавший в Германию экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат работает курьером в Лейпциге, сообщает Leipziger Volkszeitung.

Бывший чиновник покинул Афганистан в конце прошлого года. Он признается, что стал искать работу после того, как у него закончились сбережения. Саадат мечтал работать в крупнейшей европейской телекоммуникационной компании Telekom. Однако его приняли на позицию курьера в службу доставки еды в Лейпциге.

15 августа запрещенное на территории РФ движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

Позже талибы предложили амнистию бывшему президенту Афганистана и разрешили вернуться в страну, если у него появится желание.