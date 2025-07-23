Reuters: во Франции сожгут партию контрацептивов из США стоимостью 10 млн долларов

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Во Франции сожгут американские контрацептивы, общая стоимость которых составляет около 10 миллионов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В груз входят противозачаточные таблетки, импланты и внутриматочные спирали, которые должны были отправиться в бедные страны. Однако президент США Дональд Трамп закрыл Агентство по международному развитию (USAID), и груз остался на складе в Бельгии. При этом ООН хотела выкупить противозачаточные, но прийти к соглашению не удалось.

Десятки грузовиков с контрацептивами будут отправлены на предприятие во Франции, которое занимается переработкой медицинских отходов. При этом американское правительство потратит на это еще 160 тысяч долларов.

Предполагается, что отсутствие контрацепции может вызвать рост числа небезопасных абортов. МИД Бельгии указывал, что Брюссель рассмотрел все возможные альтернативы, чтобы избежать этого, и продолжит искать варианты решения проблемы.

Ранее стало известно, что американская администрация распорядилась уничтожить почти 500 тонн высококалорийного печенья, которые были предназначены для детей в Афганистане и Пакистане. Они были закуплены USAID еще при прошлом президенте США Джо Байдене и находятся на складе в Дубае.

Сотрудники USAID пытались добиться разрешения на поставку, но не получили ответа. Уничтожение партии связано с истекающим сроком годности. Этого объема печенья могло быть достаточно для того, чтобы обеспечить недельное питание для 1,5 миллиона детей.