Умер первый руководитель полетов NASA Крис Крафт

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В США на 97-м году жизни скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт, сообщает "Вечерняя Москва".

В своей публикации на сайте NASA глава ведомства Джим Брайденстайн назвал Крафта национальным достоянием, а его родным и близким выразил глубокие соболезнования.

Коллеги Крафта отметили, что он руководил полетами в те времена, когда люди впервые вышли на орбиту Земли и за пределы орбитального космического аппарата, так что невозможно переоценить внесенный им вклад в развитие всей индустрии. Крафт был награжден медалью NASA "За выдающееся лидерство".

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс сообщил, что американские астронавты вновь отправятся на Луну в 2024 году. По словам политика, астронавты останутся на Луне на некоторое время, а полученный опыт поможет в отправке человека на Марс. Программа получит название "Артемида".