Светящийся объект заметили в небе над Польшей

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект. Пользователи в Сети разделились во мнениях, что конкретно пролетело над страной.

"Что это? Быстро летит. Летит с юга на север", – сказал голос за кадром.

По словам астронома-любителя Кароля Войтицкого, это могут быть обломки искусственного спутника Земли. Свое мнение он опубликовал на странице "С головой в звездах" в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Автор страницы "О космосе и космонавтике" Адам Хурцевич в этой же соцсети заявил, что на кадрах можно наблюдать сход с орбиты второй ступени китайской ракеты Chang Zheng 2D.

Ранее СМИ писали, что в Польше обнаружили фрагменты неизвестного воздушного шара с надписями кириллицей. Обломки нашли в кукурузном поле, расположенном в четырех километрах от города Бяла-Писка. Уточнялось, что в десяти километрах от места обнаружения фрагментов находится военный полигон и воинская часть.