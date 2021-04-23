Власти Кипра ввели самый жесткий карантинный режим с начала эпидемии

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Власти Кипра объявили о самом жестком карантинном режиме с начала эпидемии. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного Штаба.

Уточняется, что режим будет действовать в период с 26 апреля по 9 мая. Так, на острове ввели комендантский час с 21:00 до 5:00. Кроме того, теперь запрещены собрания, жителям разрешается покидать дома раз в сутки, церковные службы будут проходить без верующих, также приостанавливается работа общепита и непродовольственных магазинов.

Ранее сообщалось, что власти Греции отменят требование об обязательном карантине для путешественников из 32 стран.