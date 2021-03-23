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Происшествия

15:23

Дом престарелых загорелся в пригороде Нью-Йорка

за рубежом происшествия

Фото: twitter.com/tstrahan4NY

Один человек погиб в результате возгорания в доме престарелых в пригороде Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал NBC New York.

Уточняется, что пожар начался в здании в округе Рокленд. Спасатели не могут ликвидировать его в течение нескольких часов.

Кроме того, из горящего здания эвакуировали 20 постояльцев, некоторым оказали медицинскую помощь. Также стало известно, что пострадали двое пожарных, у одного из них во время тушения произошел сердечный приступ. В результате пожара обрушилась часть здания.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке произошел взрыв на автозаправке. Над ней внезапно поднялись клубы дыма и пара, ударной волной разворотило стойки, начался пожар.

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