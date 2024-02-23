Около 15 тыс украинских беженцев стали бездомными в Британии – СМИ

Фото: 123RF/jjfarquitectos

Порядка 15 тысяч украинских беженцев стали бездомными в Великобритании, что составляет примерно 7,5% от их общего числа. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на данные министерства регионального развития и жилищного строительства.

В материале указано, что сейчас в Соединенном Королевстве для украинцев действует так называемая спонспорская программа получения убежища: для этого им нужно иметь на руках приглашение от физлиц, благотворительных организаций или общин, гарантирующих беженцам свой кров или оплату для них отдельного жилья. Британцам, принимающим у себя украинцев, правительство выплачивает 350 фунтов в месяц. Сумма увеличивается до 500 фунтов по прошествии первого года содержания британскими семьями беженцев. В рамках этой программы в королевство перебрались около 130 тысяч украинцев, говорится там.

Собеседники газеты рассказали, что многие украинцы в Великобритании остаются без крова, потому что спонсоры берут на себя обязательство предоставлять жилье лишь в течение полугода, а дальше могут действовать по своему усмотрению.

Кроме спонсорской программы, уточнили авторы статьи, страна запустила программу воссоединения семей, чтобы в Соединенное Королевство могли приехать родственники тех украинцев, которые до начала СВО проживали на территории Великобритании. Ею воспользовались свыше 70 тысяч граждан Украины, однако 19 февраля ее отменили, отметило издание.

Ранее СМИ писали, что украинские беженцы в немецком городе Гера выбрасывали в мусор нетронутые продукты питания, полученные в сети общепита Geraer Tafel. Глава заведения Гизельда Шедлих сказала, что супружеская пара украинцев постоянно забирала продукты из общепита. Она добавила, что вместо выброса на мусор они могли оставить еду в заведении или вернуть ее персоналу, поскольку многие нуждающиеся на сегодня остаются без продуктов.

Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи