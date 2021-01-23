Бельгия запретила необязательные поездки за границу до 1 марта

17:08
Фото: ТАСС/STEPHANIE LECOCQ/EPA
Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо объявил, что правительство страны приняло решение запретить необязательные заграничные поездки. Ограничение устанавливается до 1 марта, как сообщает ТАСС.
"С 27 января будет действовать временный запрет на путешествия развлекательного и туристического характера, который будет оставаться в силе до 1 марта", – заявил политик.
Он уточнил, что речь идет не только о выездах за границу, но и о путешествиях по стране. Таким образом власти рассчитывают остановить приток завозимых случаев коронавируса.
В Бельгии также продлили уже действующие санитарные меры. До 14 февраля будет действовать комендантский час, останутся закрытыми рестораны, бары, кафе и развлекательные заведения.
Усиление ограничительных мер связаны с тем, что бельгийцы активно путешествовали в Рождество, что спровоцировало как рост заболеваемости, так и появление новых штаммов коронавируса. В среднем по стране ежедневно выявляют более 2 тысяч новых случаев.
Ранее в январе стало известно, что в Нидерландах планируют ввести комендантский час. Ограничение на передвижение будет действовать с 20:30 до 04:30 по местному времени. Таким образом власти рассчитывают бороться с распространением COVID-19.
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