Бельгия запретила необязательные поездки за границу до 1 марта

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Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо объявил, что правительство страны приняло решение запретить необязательные заграничные поездки. Ограничение устанавливается до 1 марта, как сообщает ТАСС.

"С 27 января будет действовать временный запрет на путешествия развлекательного и туристического характера, который будет оставаться в силе до 1 марта", – заявил политик.

Он уточнил, что речь идет не только о выездах за границу, но и о путешествиях по стране. Таким образом власти рассчитывают остановить приток завозимых случаев коронавируса.

В Бельгии также продлили уже действующие санитарные меры. До 14 февраля будет действовать комендантский час, останутся закрытыми рестораны, бары, кафе и развлекательные заведения.

Усиление ограничительных мер связаны с тем, что бельгийцы активно путешествовали в Рождество, что спровоцировало как рост заболеваемости, так и появление новых штаммов коронавируса. В среднем по стране ежедневно выявляют более 2 тысяч новых случаев.

Ранее в январе стало известно, что в Нидерландах планируют ввести комендантский час. Ограничение на передвижение будет действовать с 20:30 до 04:30 по местному времени. Таким образом власти рассчитывают бороться с распространением COVID-19.

