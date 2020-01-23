Детей вооружили для борьбы с бандитами в Мексике

23 января, 12:36
Фото: ТАСС/Santiago Billy/АР
19 мальчиков от 6 до 15 лет прошли обучение для защиты от бандитов. Такое решение принял совет местных властей коренных народов общины Алькосакан в штате Герреро в Мексике, где и проживают дети, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Сообщается, что из-за высокой криминогенной обстановки в регионе у коренных жителей возникла необходимость самим обеспечивать свою безопасность, так как федеральные власти сделать этого не могут. Как заявил советника Бернардино Санчес Луна, "дети могут столкнуться с преступниками, например, когда ходят пасти животных". Поэтому возникла идея обучить мальчиков, чтобы они могли защитить себя и при необходимости свою семью.
Местные власти уточнили, что обращаться с оружием научили только тех детей, которые достигли 12 лет. Мальчики младшего возраста тренировались с палками.
Курс защиты от бандитов продолжался несколько месяцев, по его итогам мальчики продемонстрировали технику владения оружием, а также прошли маршем по одной из центральных улиц муниципалитета, которая уже несколько дней задействована в народных протестах.
Народное недовольство вызвал факт обнаружения накануне обгоревших тел десяти членов музыкального коллектива Sensation. Предположительно, погибшие стали жертвами бандитов. Кроме того, год назад в результате нападения на индейскую общину погибло еще 20 человек.
Сообщается, что группировка Los Ardillos орудует в регионе более пяти лет. Точное число убийств и похищений, которые находятся на ее счету, неизвестно.
Местные жители неоднократно обращались к федеральным властям с требованием обеспечить им безопасность и разместить в опасном регионе два подразделения национальной гвардии. Действий от властей пока не последовало.
Ранее сообщалось, что в Мексике 12-летний ребенок устроил стрельбу в школе. В результате стрельбы была убита учительница. После школьник покончил с собой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: