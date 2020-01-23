Детей вооружили для борьбы с бандитами в Мексике

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19 мальчиков от 6 до 15 лет прошли обучение для защиты от бандитов. Такое решение принял совет местных властей коренных народов общины Алькосакан в штате Герреро в Мексике, где и проживают дети, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Сообщается, что из-за высокой криминогенной обстановки в регионе у коренных жителей возникла необходимость самим обеспечивать свою безопасность, так как федеральные власти сделать этого не могут. Как заявил советника Бернардино Санчес Луна, "дети могут столкнуться с преступниками, например, когда ходят пасти животных". Поэтому возникла идея обучить мальчиков, чтобы они могли защитить себя и при необходимости свою семью.

Местные власти уточнили, что обращаться с оружием научили только тех детей, которые достигли 12 лет. Мальчики младшего возраста тренировались с палками.

Курс защиты от бандитов продолжался несколько месяцев, по его итогам мальчики продемонстрировали технику владения оружием, а также прошли маршем по одной из центральных улиц муниципалитета, которая уже несколько дней задействована в народных протестах.

Народное недовольство вызвал факт обнаружения накануне обгоревших тел десяти членов музыкального коллектива Sensation. Предположительно, погибшие стали жертвами бандитов. Кроме того, год назад в результате нападения на индейскую общину погибло еще 20 человек.

Сообщается, что группировка Los Ardillos орудует в регионе более пяти лет. Точное число убийств и похищений, которые находятся на ее счету, неизвестно.

Местные жители неоднократно обращались к федеральным властям с требованием обеспечить им безопасность и разместить в опасном регионе два подразделения национальной гвардии. Действий от властей пока не последовало.

Ранее сообщалось, что в Мексике 12-летний ребенок устроил стрельбу в школе. В результате стрельбы была убита учительница. После школьник покончил с собой.