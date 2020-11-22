Глава Евросовета призвал G20 создать международный договор по пандемиям

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Глава Евросовета Шарль Мишель на саммите G20 выступил с предложением о создании договора на случай повторения ситуации с пандемией. Об этом сообщает ТАСС.

"Заглядывая в будущее, мировое сообщество должно быть лучше подготовлено к пандемиям. Международный договор по пандемиям мог бы помочь нам реагировать на них более оперативно и скоординированно", – заявил специалист.

Мишель отметил, что гипотетическое соглашение должно соответствовать нормам ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперта поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула важность усиления глобальной готовности к катастрофе, сравнимой с пандемией коронавируса. Она добавила, что данный вопрос будет обсуждаться на саммите "Большой двадцатки" в мае 2021 года в Италии.

На саммите G20 в 2020 году рассматривались вопросы налогообложения цифровой экономики, реформа ВТО, а также поддержка стран с низким уровнем дохода. Конференция состоялась в видеоформате.

На мероприятии также выступил Владимир Путин. В рамках саммита G20 президент России заявил, что в условиях пандемии риск несет девальвация национальных валют.

