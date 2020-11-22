Путин предупредил о риске девальвации национальных валют

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин на саммите G20 заявил, что в условиях пандемии риск несет девальвация национальных валют.

В большей степени это касается государств с низкими доходами, так как их фискальные поступления снижаются, тогда как необходимо выделять средства на борьбу с коронавирусом.

Президент России также добавил, что для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах, повышается обслуживание государственных долгов.

Кроме того, Путин указал, что профинансировать меры поддержки экономики и граждан России позволило привлечение долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленные страной резервы.

Однако у развивающихся экономик и ряда государств с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей объективно нет, приводит слова российского лидера РИА Новости.

Также Путин отметил, что пандемия коронавируса запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времен Великой депрессии.

Он назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году.