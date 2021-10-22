Королева Елизавета II провела ночь в больнице – СМИ

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Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице. Об этом со ссылкой на представителя Букингемского дворца сообщает Sky News.

"Следуя советам врачей отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​<...>. В Виндзорский замок она вернулась в обеденное время в четверг, остается в хорошем настроении", – говорится в сообщении.

В середине октября Елизавета II впервые появилась на публике с тростью. Новый аксессуар 95-летней королевы не могли не отметить в местных СМИ. До этого Елизавета была замечена с тростью в начале 2000 года после операции на колене.