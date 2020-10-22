ВОЗ призвала Ереван и Баку прекратить бои в Карабахе

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить боевые действия, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Боевые действия уже способствуют резкому ускорению распространения COVID-19. Продолжающееся насилие и последующее перемещение населения будут усугублять неустойчивость ситуации в области здравоохранения", – отметил региональный директор европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

По словам эксперта, конфликт напрямую разрушает систему здравоохранения, при этом число случаев коронавируса в европейском регионе продолжает расти. В ВОЗ призвали защищать медработников, чтобы они могли помогать людям и бороться с пандемией.

Клюге также напомнил, что из-за боевых действий многие жители конфликтующих регионов были вынуждены покинуть свои дома, сотни человек были ранены или погибли.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступают с обеих сторон.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

