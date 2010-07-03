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Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде, сообщает телеканал CNN.

Одного из них госпитализировали с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое. Еще семь человек получили легкие ранения. Их жизни ничто не угрожает. Трое из них отказались ложиться в больницу.

Пострадавшими оказались двое иностранных туристов, национальность которых не сообщается. Также ранены трое сотрудников фирмы по прокату водных мотоциклов.

Ранее в Италии из-за огромного града пострадали 20 человек. Стихия обрушилась на Адриатическое побережье. Град падал с огромной скоростью, в результате чего были помяты несколько автомобилей, разбиты стекла в домах и витрины в магазинах.

В отдельных местах был зафиксирован сильный ветер, из-за которого за считанные мгновения были вырваны с корнями огромные деревья.