Доступ к сайту Sports.ru ограничили в Белоруссии

13:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Белоруссии ограничили доступ к российскому сайту Sports.ru. Об этом информирует "Медиазона. Беларусь".
Отмечается, что при попытке на сайт видно сообщение об ограничении доступа согласно закону "О средствах массовой информации". Однако, зайти на сайт можно при помощи VPN-сервиса.
В августе минувшего года один из основателей спортивного издания белорус Дмитрий Навоша заявил о создании фонда помощи тем, кто потерял работу после протестов против президента республики Александра Лукашенко.
После выборов в Белоруссии продолжаются протесты. Демонстрантов и СМИ, освещающие митинги, привлекают к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает блокировку крупных иностранных интернет-ресурсов в случае, если они не открыли представительство в России.
Согласно законопроекту, доступ к таким информационным ресурсам может быть ограничен частично либо полностью.
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