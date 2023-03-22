Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетят Польшу 22 марта – СМИ

Фото: ТАСС/Danny Lawson/PA via AP

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в среду, 22 марта, прибудут с необъявленным визитом в Польшу. Об этом пишет польский таблоид Fakt.

По данным издания, пара приземлится в аэропорту Ясенка вблизи Украины и посетит военнослужащих ВС Великобритании, дислоцированных в Подкарпатском воеводстве Польши. Также они якобы заедут в транзитный медицинский центр, где лечатся раненые солдаты ВСУ.

Официального подтверждения этой информации ни от британских, ни от польских властей пока не поступало.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали миллиардерами, когда получили новые титулы после смерти Елизаветы II. В сентябре прошлого года их состояние оценивалось в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, также они являются владельцами по меньшей мере 128 тысяч акров земли.



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