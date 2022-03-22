Названа предположительная причина редких выходов в свет Елизаветы II

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Актер Кристофер Биггинс предположил, почему британская королева Елизавета II редко выходит в свет, ограничиваясь проведением аудиенций в Виндзорском замке. Об этом сообщает радио КП.

"Я слышал, что причина, по которой она не участвует во многих мероприятиях, которые должна была бы проводить, и отменяет их, заключается в том, что она передвигается в инвалидной коляске. Она не хочет, чтобы ее видели, потому что она очень гордая", – заявил Биггинс.

При этом источник Daily Mail считает, что это является частью плана, согласно которому Елизавета II останется незамеченной на поминальной службе по принцу Филиппу. Королева якобы во время поездки в Букингемский дворец будет использовать специальный экран для защиты от фотографов.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II занялась выпуском парфюма для собак с насыщенным ароматом прогулок по побережью. На флаконе парфюма изображен герб Сандрингемского королевского поместья, резиденции королевы в Норфолке.

