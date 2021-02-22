Неизвестные убили посла Италии в Конго

15:01
Фото: AP/John Bompengo
Посол Италии в Конго Лука Аттаназио погиб в результате вооруженного нападения неизвестных, сообщает "Интерфакс".
Преступление совершили в конголезском городе Гома. Вооруженные люди напали на колонну автомобилей ООН. В одной из машин сидел посол. Вместе с дипломатом погиб сопровождавший его итальянский карабинер.
Причину нападения пока не установили. СМИ не исключают, что это была попытка похищения, пошедшая не по плану.
В МИД Италии подтвердили информацию о гибели посла и выразили "глубокую скорбь".
В феврале не менее 60 человек погибли при крушении судна, которое следовало по реке на западе Демократической Республики Конго (ДРК). По словам эксперта, еще 300 пассажиров судна были спасены. Все остальные – порядка 200 человек – признаны пропавшими без вести.
Согласно уточненным данным, судно до крушения следовало из столицы страны Киншасы в провинцию Экваториальная. Власти ДРК уже объявили, что виновники катастрофы будут привлечены к ответственности.
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