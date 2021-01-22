Англия вводит штрафы за участие в домашних вечеринках во время локдауна

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В Англии будут введены штрафы в размере 800 фунтов стерлингов за участие в домашних вечеринках во время локдауна. Об этом заявила глава британского министерства внутренних дел Прити Пател, сообщает "Российская газета".

Ожидается, что новые штрафные санкции начнут действовать со следующей недели. Меры затронут людей, устраивающих вечеринки дома и встречи с участием более 15 человек.

В случае повторных нарушений жителей Англии ждет удвоенная сумма штрафа. Максимальный штраф может составить 6,4 тысячи фунтов.

"Мое послание ясно: если вы не будете следовать этим правилам, полиция будет их применять", – предупредила Пател.

Ранее ВОЗ оценила ситуацию с распространением "британского" штамма коронавируса. С момента последнего обновления 12 января вариант VOC-202012/01 обнаружили еще в 10 странах.