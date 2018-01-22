Новым председателем ПАСЕ стал Микеле Николетти

22 января, 17:35
фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы стал итальянский Микеле Николетти, сообщает ТАСС.
Политика утвердили на эту должность на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге. Его кандидатура была единственной.
После избрания Николетти заявил, что все делегации ПАСЕ должны отстаивать основополагающие ценности Совета Европы – защиту прав человека и принципа верховенства права. "Во времена великих и драматических перемен – от терроризма до миграции, от нищеты до недоверия представительным органам власти, от нового подъема расизма и ксенофобии до отчаянного одиночества множества людей – мы должны предложить ответ националистическим и шовинистическим искушениям", – сказал политик.
Николетти добавил, что участники ассамблеи должны осуждать любые случаи нарушения прав человека в любой части континента.
Срок полномочий главы ПАСЕ составляет один год. Также его полномочия могут один раз продлить на год.
Ранее в Госдуме решили не направлять российскую делегацию на январскую сессию ПАСЕ. По словам зампредседателя Госдумы Петра Толстого, это объясняется отсутствием гарантии недискриминации прав национальных делегаций.
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