Госдума отказалась направить делегацию на январскую сессию ПАСЕ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Госдуме решили не направлять российскую делегацию на январскую сессию ПАСЕ, сообщает РИА Новости. По словам зампредседателя Госдумы Петра Толстого, это объясняется отсутствием гарантии недискриминации прав национальных делегаций.
Он подчеркнул, что консультации с членами ПАСЕ на эту тему велись и будут вестись дальше, чтобы убедить их, что любая дискриминация национальных делегаций наносит ущерб самой организации.
Толстой добавил, что визит членов Президентского комитета будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций после январской сессии. По его словам, российские парламентарии попытаются убедить лидеров ПАСЕ в необходимости изменений в работе организации.
В 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях ПАСЕ из-за позиции по Крыму. По этой причине РФ перестала направлять документы, необходимые для аккредитации своей делегации.
В конце июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы о решении российской стороны приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации.
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