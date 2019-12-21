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В мире

10:24

Стало известно об успешной слежке за Трампом

за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Стало известно, что за президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом следят. Об этом информирует "Газета.ру".

Слежку за американским лидером успешно осуществляет издание The New York Times. Там сообщили, что смогли отследить перемещения главы Штатов, которые он произвел в один из дней в 2017 году.

По данным газеты, им удалось получить около 50 миллиардов сигналов мобильных телефонов более 12 миллионов американцев. В материале утверждается, что один из этих жителей был агентом Секретной службы США, благодаря чему NYT смогла следить за Трампом.

Так, журналистам удалось узнать, где находился президент в тот день, когда в США с визитом был премьер-министр Японии Синдзо Абе.

Помимо этого в издании добавили, что им удалось идентифицировать телефонные сигналы практически из каждого крупного правительственного учреждения Вашингтона и выяснить, кому принадлежали гаджеты.

Ранее в СМИ сообщали, что Ангела Меркель "объявила войну" Дональду Трампу. Таким образом она отреагировала на введение США санкций против газопровода "Северный поток – 2".

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