СМИ: Меркель "объявила войну" Трампу

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Канцлер Германии Ангела Меркель жестко отреагировала на введение США санкций против газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Журналисты немецких изданий сочли заявления Меркель "четким объявлением войны".

Так, канцлер ранее отмечала, что Берлин выступает против экстерриториальных санкций со стороны Штатов. Кроме того, сообщалось о намерении решительного обсуждения данного вопроса.

"Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой", – писали в издании Bild.

Ранее сообщилось, что сенатом США был одобрен оборонный бюджет, в котором говорилось о введении санкций против "Северного потока – 2".