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11:55

Эксперт назвал вероятные причины отставки министра обороны США

за рубежом политика

11:55

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Фото: ТАСС/Zuma/Ting Shen

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал заявление президента Штатов Дональда Трампа о том, что министр обороны США Джеймс Мэттис собирается покинуть свой пост и уйти на пенсию. По словам Васильева, уход Мэттиса имеет несколько аспектов, и они связаны с внешней политикой США.

"Сообщение об отставке последовало сразу после объявления Трампа о выводе американского контингента из Сирии. Это прямая причина: Мэттис был категорически не согласен. Также появились сообщения о том, что американский лидер хочет в ближайшее время в два раза сократить численность американских войск в Афганистане. Возникла серьезная проблема уменьшения американского присутствия в этом важном регионе", – пояснил он в комментарии RT.

Уход Мэттиса с должности министра обороны США будет рассматриваться как продолжение кризиса администрации Трампа, подчеркнул Васильев, поскольку Мэттис считался одной из ключевых фигур администрации. Подобные ему требовали от Трампа более активной и агрессивной политики США и в отношении Китая, КНДР и России. Васильев не исключил, что возникло сложное психологическое состояние, когда американский президент оказался сдерживающим фактором.

Ранее 21 декабря сообщалось, что Мэттис подал заявление об отставке с поста главы Пентагона. В нем говорится, что решение вызвано расхождением во взглядах с Трампом.

за рубежом политика

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