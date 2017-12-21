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В мире

21 декабря 2017, 18:13

Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Йемене

за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин обсудил ситуацию в Йемене во время общения с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Президент России высказался в пользу мирного разрешения кризиса.

"Владимир Путин высказался в пользу разрешения йеменского кризиса исключительно мирными средствами, путем национального диалога", – отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

В середине декабря российское диппредставительство в Йемене временно приостановило свою работу. Все сотрудники покинули страну. Решение было принято из-за обострения вооруженного конфликта между повстанцами-хуситами и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха.

Во время столкновений повстанцы взяли в заложники 41 журналиста телеканала Yemen Today. Отмечалось, что СМИ было связано с партией Салеха.

Сообщалось также, что бывший президент, а также его заместитель Ареф Зока и генсек Партии национального конгресса Ясир аль-Авази погибли при взрыве здания в восточной части города Сана.

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