Российское посольство в Йемене приостановило работу

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Российское диппредставительство в Йемене временно приостановило свою работу. Все сотрудники покинули страну, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По словам Захаровой, решение принято в связи с ситуацией в Сане, где с середины прошлой недели идут бои между повстанцами-хуситами и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха.
Жертвами столкновений уже стали 245 человек. Также стало известно о смерти Салеха из-за взрыва здания.
Кроме того, в заложниках у повстанцев оказался 41 журналист.