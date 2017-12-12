Российское посольство в Йемене приостановило работу

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Российское диппредставительство в Йемене временно приостановило свою работу. Все сотрудники покинули страну, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По словам Захаровой, решение принято в связи с ситуацией в Сане, где с середины прошлой недели идут бои между повстанцами-хуситами и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха.

Жертвами столкновений уже стали 245 человек. Также стало известно о смерти Салеха из-за взрыва здания.

Кроме того, в заложниках у повстанцев оказался 41 журналист.