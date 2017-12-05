41 журналист оказались заложниками повстанцев в Йемене

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Повстанцы-хуситы взяли в заложники журналистов, которые находились в здании телеканала Yemen Today в Сане.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источника, связанного с повстанцами, в заложниках оказались 41 журналист. В том числе, внештатный корреспондент российского агентства Sputnik в Йемене.

Отметим, Yemen Today связан с партией экс-президента Али Абдаллы Салеха. Накануне телеканал выступил с призывом защитить страну от движения хуситов «Ансар Алла».

Ранее сообщалось, что с середины прошлой недели идут бои между повстанцами-хуситами и сторонниками экс-президента Салеха. Жертвами столкновений стали 245 человек.

Накануне стало известно о смерти Салеха из-за взрыва здания.