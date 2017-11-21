Победительница Евровидения призвала украинцев "снять с себя шаровары"

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Певица Руслана, победившая на музыкальном конкурсе Евровидение в 2004 году, призвала украинцев "снять с себя шаровары".

"Все люди сейчас стремятся получить новый образ, имидж Украины, украинца, чтобы себя идентифицировать – не только с вышиванками. Мне не хватает культурной революции. Давайте снимем с себя шаровары", – сказала она, передает "Газета.ру".

Певица выступает против "украинизации". По ее словам, до этого проходил процесс русификации, жителям навязывали культуру по фильмам и пытались переписать историю.

Ранее президент Украины Петр Порошенко переименовал воздушно-десантные войска страны. Теперь они будут называться десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины. По мнению украинского главы, нововведение является частью украинизации, замены советско-российских терминов.