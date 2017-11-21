Порошенко переименовал воздушно-десантные войска Украины

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Президент Украины Петр Порошенко переименовал воздушно-десантные войска страны, которые теперь будут называться десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины.

"Это больше отвечает целям в нынешних условиях, это часть украинизации на замену советско-российского", – цитирует РИА Новости речь Порошенко по случаю Дня десантника, которую транслировали украинские телеканалы.

С 21 ноября украинские десантники сменили не только название, но и цвет беретов, которые отныне станут темно-бордовыми, в соответствии со стандартами НАТО. По словам Порошенко, новый цвет беретов должен символизировать "цвет крови, пролитой в боях за Украину".

"Таким образом мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором имею твердое намерение привести Украину", – подытожил украинский лидер. Десантники надели новые береты в присутствии президента.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины перенесло День ВДВ со 2 августа на 21 ноября, объяснив это тем, что прежняя дата якобы "не имеет никакого отношения к украинскому десанту".

При этом, отмечают украинские СМИ, сами военнослужащие остались недовольны сменой беретов, так как считают, что в приоритете для командования должны быть более насущные вопросы, а тот факт, что голубые береты военные носили в эпоху СССР не является достаточным поводом для того, чтобы "декоммунизировать" традицию и символ войск.