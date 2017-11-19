Петр Порошенко назвал Украину космической державой

Фото: пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина достигла больших успехов в области освоения космического пространства.

Он напомнил, что в 1997 году Леонид Каденюк осуществил полет в космос на борту американского корабля "Колумбия", и с того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы. Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook.



Он отметил, что украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран, а Киев является активным участником международных космических программ.

Ранее сообщалось, что Роскосмос со следующего года планирует вновь направлять на свой сегмент МКС полный экипаж из трех человек, чтобы подготовиться к перспективной пристыковке нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", сообщил гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров. В настоящее время на Международной космической станции работает экипаж из двух космонавтов.

Уточняется, что решение сократить экипаж до двух человек было принято, чтобы повысить работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам – Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".