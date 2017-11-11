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На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией. Такое мнение высказал постпред президента Порошенко в Крыму Борис Бабин.

"Мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ", - сообщил он в статье для украинского издания "Зеркала недели", передает ТАСС.

Ранее украинские депутаты предложили временно ограничить въезд граждан страны в Россию. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде. Документ предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, чтобы ввести временное ограничение выезда граждан страны в государство-агрессор.

Служба безопасности Украины (СБУ) также выдвинула предожение по ограничению выезда в Россию, касающееся только госслужащих Украины. Предполагалось ввести уголовную ответственность для чиновников за посещение России.